Muradiye'de yaşlıların ihtiyaçlarını VEFA ekipleri karşılıyor Van'ın Muradiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireyler ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları, "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireyler ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları, "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkmaları kısıtlanan kişilerin ihtiyaçlarını evlerine teslim eden "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, ilçeye bağlı Beydağı Mahallesi'ndeki İsmet Cenger (70), Yusuf Gözel (67), Ahmet Taç (78) ve Mehmet Elgen'i (81) evlerinde ziyaret ederek, yardım kolilerini teslim etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturdukları Vefa ekibiyle, evden çıkmaları kısıtlanan ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Ekibin gece, gündüz yaşlıların ve kronik rahatsızlığı bulunanların yardımına koştuğunu belirten Savar, "Ekiplerimiz bugün ilaçları biten bir vatandaşımızın talebi üzerine ilaçlarını alarak evine teslim etti. İlçedeki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli önlemleri alıyoruz. Bu çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Mehmet Ergenç de aldıkları yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Devletime çok teşekkür ediyorum. Ne ihtiyacım varsa Kaymakam Bey gönderiyor. İnşallah en kısa zamanda bu hastalıktan kurtuluruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA