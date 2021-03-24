Muradiye'de trafik yoğunluğuna alternatif çözümler gündemde

Muradiye istasyon kavşağında, özellikle sabah ve akşam servis saatlerinde meydana gelen araç yoğunluğunun giderilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, ilgili kurum yetkileriyle yerinde incelemede bulundu.

Muradiye istasyon kavşağında, özellikle sabah ve akşam servis saatlerinde meydana gelen araç yoğunluğunun giderilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, ilgili kurum yetkileriyle yerinde incelemede bulundu. Yapılan incelemenin ardından trafik yoğunluğunun rahatlatılması adına fikir alış verişinde bulunularak, ilgili konunun UKOME'de gündeme getirilip değerlendirileceği ifade edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Karayolları 23. Şube Şefliği, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Birimi ve Muradiye Muhtarı Eyüphan Aykıran ile birlikte Manisa-Menemen karayolu üzerinde bulunan Muradiye istasyon sinyalize kavşağında incelemede bulundu. Özellikle, sabah ve akşam servis saatlerinde meydana gelen araç yoğunluğunun rahatlatılmasına yönelik çözüm fikirleri üzerine istişarede bulunuldu. Yapılan incelemenin ardından değerlendirmede bulunan Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Muradiye Mahallesi istikametinden devlet karayoluna çıkıştaki sinyalize süresinin sabah ve akşam servis saatlerinde arttırılması, servis araçları için alternatif olmak üzere Muradiye mezarlık yolunun düzenlenmesi, MCBÜ kampüs yoluna dönel kavşak yapılarak trafik sirkülasyonunun sağlanması konularını UKOME gündeminde görüşeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı