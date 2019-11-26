Munzur Üniversitesinin "Türk Halk Müziği" konseri beğeni topladı

26.11.2019 21:32 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:38

Tunceli'de, Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümünce düzenlenen "Türk Halk Müziği Konseri" dinleyenlere keyifli anlar yaşattı.

İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan üniversitenin Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tuncay Yıldırım, konseri müzik bölümü olarak hazırladıklarını söyledi.

Yıldırım, konuşmasında bir süre önce rahatsızlanan ve Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Kolukısa'ya da acil şifalar dileyerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Konuşmanın ardından müzik bölümü öğrencileri ve akademisyenlerce Türkiye'nin çeşitli yörelerinin eserlerin seslendirildiği konserde, katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Program, yaklaşık bir saat süren türkü dinletisi sonrası salondakilerin isteğiyle 2 eserin daha seslendirilmesiyle sona erdi.

Konseri Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, çeşitli kurumların müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA