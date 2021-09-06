Munzur Çayı üzerine kurulan "zipline" adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi oldu

Tunceli'deki Munzur Çayı üzerinde bulunan zipline, yöre halkından ve çevre illerdeki vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Tunceli'deki Munzur Çayı üzerinde bulunan zipline, yöre halkından ve çevre illerdeki vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Munzur, Hel, Yılan ve Sülbüs dağları arasında kurulu olan kent, sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yılın her döneminde görülmeye değer manzaralar sunuyor.

Dağların arasında olması sebebiyle adeta saklı bir cenneti andıran kent, son yıllarda devletin yaptığı yatırımlar sayesinde de su sporlarında adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Kentteki Munzur Vadisi Milli Parkı girişinde hizmete açılan Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Su Sporları Merkezi de bölgenin turizm potansiyeline önemli güç katıyor.

Rafting, zipline, kano ve kamp alanlarının bulunduğu merkez, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da çok sayıda doğa ve adrenalin tutkununa ev sahipliği yapıyor.

Çevre illerden ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor

Günübirlik gezilerle Elazığ başta olmak üzere Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Malatya ve İzmir gibi çeşitli illerden kentte gelen ziyaretçiler, su sporları merkezinde raftingin yanı sıra 'zipline'a da yoğun ilgi gösteriyor.

Yaklaşık 12 metre yükseklikteki zipline kulesine çıkan ziyaretçiler, gerekli hazırlıklarını tamamladıktan sonra gidiş dönüş toplam 370 metre uzunluğundaki çelik hattan kaymaya başlıyor.

Munzur Çayı üzerindeki zipline hattından kayarken eğlenceli dakikalar geçiren ziyaretçiler, havadayken Munzur Vadisi'nin doğasını da görme fırsatı yakalıyor.

İşletmeci Ali Gündoğan, AA muhabirine, Tunceli'nin dört mevsim çeşitli spor faaliyetleri yapmaya elverişli olduğunu söyledi.

Kentte rafting ve 'zipline'ın yanı sıra dağlarda trekking ve kayak da yapılabildiğini ifade eden Gündoğan, "Tunceli'nin görsel olarak da çok güzel yerleri var. Turistler buraya geldikleri zaman Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri'ni, Nazımiye ilçesindeki Dereova Şelalesi'ni ve Pülümür yolu üzerindeki Arapkızı Dağı ve Ağlayan Kayalar'ı gezebiliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki en güzel akarsulardan bir tanesi bizim memleketimizde bulunuyor ve burada gezilecek çok mekan bulunuyor." dedi.

"28 kilometrelik rafting parkurumuz var"

Gündoğan, kentte mevsimsel sebeplerden dolayı yaklaşık 100 gün rafting yapılabildiğini belirterek, "Çünkü sonbahara doğru suyumuz soğumaya başladığı için rafting yapamıyoruz ve Türkiye'de en uzun rafting parkuruna sahip olan bir kentiz. Yaklaşık 28 kilometrelik bir parkurumuz var ve bu parkur yaklaşık beş buçuk saatte tamamlanıyor." ifadesini kullandı.

Su sporları merkezinde yaklaşık 370 metre uzunluğunda zipline alanının olduğunu dile getiren Gündoğan, "Genellikle zipline yaz aylarında daha yoğun oluyor. Çünkü herkesin merak ettiği bir şey. Zipline Doğu Anadolu Bölgesi'nde çok fazla olmayan bir şeydi. Son yıllarda diğer illerde yeni yeni kurulmaya başlandı. Onlardan birisi de Elazığ'ın Sivrice ilçesine yapıldı ve o nedenle 'zipline'nın azlığı bizim kentimizdekine ilgiyi arttırıyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Menekşe Çimen ise Mardin'den Tunceli'ye gezmeye geldiğini ve kentin doğasına hayran kaldığını anlattı.

Munzur Vadisi Milli Parkı'nın göz kamaştıran bir güzelliğinin olduğunu aktaran Çimen, "Zipline ayrı bir güzeldi ve Karadeniz'e kadar gitmeye gerek yokmuş. Tunceli doğasıyla muhteşem bir yer ve gezi turu aracılığıyla buraya geldim. İlk önce kent merkezini gezdik ve daha sonra Ovacık ilçesini ziyaret ettik. Burada sallanan ahşap köprüleri de görmüş olduk. Buranın ilçeleri görülmeye değer güzelliklere ev sahipliği yapıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren