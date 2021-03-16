Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi

Tunceli'de, arkadaşlarıyla Munzur Çayı'nın kenarına piknik yapmaya giden vatandaş, suyun karşı tarafındaki köpeğin garip sesler çıkardığını fark etti. Biraz dikkatli bakında köpeğin tasmasının taşa takıldığını ve sıkıştığını fark eden vatandaş hiç düşünmeden eksi 2 derece soğuk suya atladı. Çevredekilerin yalnızca izlediği olayda vatandaş, "Çok üşüdüm, ancak köpeğin sevgisi bana yetti. Vicdanım onu orada bırakmaya el vermezdi." ifadelerinde bulundu.

Ovacık'taki Halbori Gözeleri mevkisinde, arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden Gürkan Yılmaz, suyun karşısında köpeğin değişik sesler çıkardığını fark etti. Yılmaz, köpeğin bulunduğu alana dikkatli bakınca tasmasının taşa takıldığını ve sıkıştığını fark etti.

HİPOTERMİ RİSKİ VARDI

Yılmaz, hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğu bölgede kar sularının erimesiyle debisi yükselen Munzur Çayı'na kıyafetlerini çıkarmadan atladı ve köpeği dondurucu sudan çıkardı. Yılmaz'ın hipotermi riskine karşı bu hareketi, takdir topladı.

"VİCDANIM EL VERMEDİ"

Çok üşüdüğünü fakat köpeği kurtardıktan sonra sarılınca iyi hissettiğini anlatan Gürkan Yılmaz, "Arkadaşlarımla buraya piknik yapmaya geldik. Biraz oturdu,; karşı tarafta bir köpek, yardım ister gibi sesler çıkarıyordu. Zinciri ağaç ve taşlara takılmıştı. Başta biraz bekledim, kendisi çıkar mı, diye fakat orada mahsur kalmıştı ve çok üzücü bir durumdu. Vicdanım el vermedi, ben de su ne kadar soğuk olursa olsun onu kurtaracağım, dedim. Karşıya geçtim, köpek çok korkmuştu. Zinciri de boynundan sökemedim. Zincir ile sudan karşıdan karşıya geçirdim köpeği sonra arkadaşlarımla beraber ateş yaktık, ısıttık ve yiyecek verdik. Su aşırı soğuktu, girdiğim an çok üşüdüm. Sudan karşıdan karşıya geçtiğim zaman da ayaklarıma kramplar girdi. Donma tehlikesi geçirdim fakat köpeği kurtardıktan sonra bana sarılması, her şeyi unutturdu" dedi.

"KİMSE BANA YARDIMCI OLMADI"

Çevredekilerin köpeği fark ettiğini ve kendisinin suya girdiği an yardım etmediklerini anlatan Yılmaz, "Burada çok kişi vardı. Ben müdahale ederken, kimse bana yardımcı olmadı sadece izlediler. Yanımdaki arkadaşlarım bile bana 'Bu soğukta suya mı girilir' dediler. Burada bir can var ve mahsur kalmış. Ben onu kurtarmasam soğuktan ve açlıktan orada ölüp gidecekti. İyi ki gidip kurtardım, vicdanım çok rahat" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı