Münferit ne demek? Münferit anlamı ne?
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Münferit ne demek? Münferit anlamı ne?

Münferit ne demek? Münferit anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Münferit, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Münferit ne demek? Münferit anlamı ne? İşte, Münferit kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Münferit kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Münferit anlamı ne? Münferit ne demek?

MÜNFERİT NE DEMEK?

Münferit:

sıfat, eskimiş, Arapça munferid Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Tek, ayrı, kendi başına olan: Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

"Ama bu münferit hayranlıklar aldatmamalı bizi." - Cemil Meriç

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