Münferit ne demek? Münferit anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Münferit, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Münferit ne demek? Münferit anlamı ne? İşte, Münferit kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Münferit kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Münferit anlamı ne? Münferit ne demek?
MÜNFERİT NE DEMEK?
Münferit:
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"Ama bu münferit hayranlıklar aldatmamalı bizi." - Cemil Meriç