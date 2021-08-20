Münferit ne demek? Münferit anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Münferit, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Münferit ne demek? Münferit anlamı ne? İşte, Münferit kelimesin anlamı!