Mültecilerin Durumu 'Göç ve Uyum Sempozyumu'nda Konuşulacak

Bağcılar Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği ve Türk-Alman Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenecek "Uluslararası Göç ve Uyum Sempozyumu"nda mültecilerin sorunları konuşulacak. İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, akademisyenler, yurt içi ve yurt dışından belediye başkanlarının katılacağı programda "göçmenlerin sosyal uyumu nasıl sağlanmalı?" sorusuna cevap aranacak.

Son yıllarda gerçekleşen göç dalgası nedeniyle Türkiye ve Avrupa ülkelerine yerleşen mültecilerin durumu Bağcılar'da düzenlenecek bir programda konuşulacak. Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde Marmara Belediyeler Birliği ve Türk-Alman Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleşecek Uluslararası Göç ve Uyum Sempozyumu'nda siyasetçiler, akademisyenler, yurt içinden ve yurt dışından belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları görüşlerini paylaşacak.

Sempozyum çerçevesinde göçmen ve mültecilerle ilgili uyum politikaları ve iyi uygulama örnekleri Türkiye'deki ve yurt dışındaki yönetimler nezdinde ele alınacak. Gün boyu sürecek sempozyumun ilk oturumunda Türkiye'de göçmenlerin uyumuna ilişkin iyi uygulama örnekleri aktarılacak. İkinci oturumda farklı ülkelerden katılımcılar tarafından uyum konusundaki iyi uygulama örnekleri "Avrupa Perspektifleri: Sosyal uyum nasıl sağlanmalı?" başlığı altında konuşulacak.

Başkan Lokman Çağırıcı "göç ve uyum" konusundaki çalışmalarını anlatacak"

Son oturumda ise "Sosyal uyum ve yerel yönetimler üzerine tartışmalar" başlığı altında, alanında uzman akademisyenler tarafından mevcut durum analizi yapılarak göç konusunda deneyimler paylaşılacak. Oturumlarda soru-cevap bölümü gerçekleştirilerek dinleyicilerin aktif katılımı sağlanacak.

Öte yandan programın ev sahibi olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar'da göç ve uyum konusunda gerçekleştirilen çalışmaları anlatacak.

18 Nisan Çarşamba günü düzenlenecek sempozyuma İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Almanya Hamm Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Petermann, Avrupa Birliği Irkçılığa Karşı Birim Başkanı Benedetto Zaççhırolı, Danimarka Vejle Belediye Başkan VekiliİbJespergard, Türk Alman Üniversitesi Rektörü Halil Akkanat, Türk Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Murat Erdoğan katılacak. - İSTANBUL