Mülkiye'de Sempozyuma Alınmayan Öğrencilere Müdahale

20.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 20.11.2019 08:46

"Türkiye'nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye" başlıklı sempozyumda Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş'in onur konuğu olarak yer almasına öğrenciler tepki gösterdi. Bazı öğretim görevlileri ile öğrenciler salona alınmadı. Okulun özel güvenlik görevlilerinin şiddet kullandığı öne sürüldü