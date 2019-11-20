Mülkiye'de Sempozyuma Alınmayan Öğrencilere Müdahale
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Mülkiye'de Sempozyuma Alınmayan Öğrencilere Müdahale

"Türkiye'nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye" başlıklı sempozyumda Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş'in onur konuğu olarak yer almasına öğrenciler tepki gösterdi.

20.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 20.11.2019 08:46
Mülkiye'de Sempozyuma Alınmayan Öğrencilere Müdahale

"Türkiye'nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye" başlıklı sempozyumda Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş'in onur konuğu olarak yer almasına öğrenciler tepki gösterdi. Bazı öğretim görevlileri ile öğrenciler salona alınmadı. Okulun özel güvenlik görevlilerinin şiddet kullandığı öne sürüldü


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