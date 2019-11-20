Mülkiye'de Sempozyuma Alınmayan Öğrencilere Müdahale
"Türkiye'nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye" başlıklı sempozyumda Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş'in onur konuğu olarak yer almasına öğrenciler tepki gösterdi.
20.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 20.11.2019 08:46
"Türkiye'nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye" başlıklı sempozyumda Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş'in onur konuğu olarak yer almasına öğrenciler tepki gösterdi. Bazı öğretim görevlileri ile öğrenciler salona alınmadı. Okulun özel güvenlik görevlilerinin şiddet kullandığı öne sürüldü
Kaynak: DailyMotion.com