Mülkiye Başmüfettişi Metin Yılmaz Vali Ali Hamza Pehlivan'ı Ziyaret Etti

Mülkiye Başmüfettişi Metin Yılmaz; Mülkiye Müfettişi Mehmet Alper Çığ, Dernek Denetçisi Muhammet Fatih Gürdal, Kaymakam adayları Enes Özkan ve Mete Öztürk ile birlikte Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.