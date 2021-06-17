Mülkiye Başmüfettişi Metin Yılmaz Vali Ali Hamza Pehlivan'ı Ziyaret Etti
Mülkiye Başmüfettişi Metin Yılmaz; Mülkiye Müfettişi Mehmet Alper Çığ, Dernek Denetçisi Muhammet Fatih Gürdal, Kaymakam adayları Enes Özkan ve Mete Öztürk ile birlikte Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.
Mülkiye Başmüfettişi Metin Yılmaz; Mülkiye Müfettişi Mehmet Alper Çığ, Dernek Denetçisi Muhammet Fatih Gürdal, Kaymakam adayları Enes Özkan ve Mete Öztürk ile birlikte Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.
Valilik makamında yapılan görüşmede çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: Habermetre