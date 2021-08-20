Mülki idare amiri kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile Ankara, İstanbul ve İzmir'de görev yapan mülki idare amirlerinin de arasında olduğu 624 amirin görev yeri değişti. Gelişme sonrası mülki idare amiri kimdir, merak edildi.