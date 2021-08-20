Mülki idare amiri kimdir?
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Mülki idare amiri kimdir?

Mülki idare amiri kimdir?
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile Ankara, İstanbul ve İzmir'de görev yapan mülki idare amirlerinin de arasında olduğu 624 amirin görev yeri değişti. Gelişme sonrası mülki idare amiri kimdir, merak edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Peki, mülki idare amiri kimdir?

MÜLKİ İDARE AMİRİ KİMDİR?

Mülki idare amirliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki Mülki İdare sınıfına mensup olarak, kamu hizmetinde bulunan kişilerin yaptığı görevi tanımlar.

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ

• Vali

• Vali yardımcısı

• Kaymakam Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

• Hukuk işleri müdürü

• Kaymakam adayı

MERKEZ GÖREVDEKİ MÜLKİ İDARE AMİRLERİ

• Mülkiye müfettişliği

• Bakanlık Merkez Teşkilatında görev alanlar

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