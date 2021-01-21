Muktedir ne demek? Sözlükte muktedir anlamı! İslamda muktedir!
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Muktedir ne demek? Sözlükte muktedir anlamı! İslamda muktedir!

21.01.2021 17:13 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:18
Muktedir ne demek? Sözlükte muktedir anlamı! İslamda muktedir!

Günlük hayatta sıkça duymadığımız, İslamda, TDK tarafından anlamı yayınlanan Muktedir ne demek? Sözlükte muktedir anlamı! İslamda muktedir

Günümüzde sık kullanılmayan kelimeler arasında yer alan Muktedir ne demek? Sözlükte muktedir anlamı! İslamda muktedir

MUKTEDİR NEDİR?

Muktedir, sözlükteki anlamı ile,

bir şeyi başarmaya,

yapmaya,

gerçekleştirmeye gücü yeten.

İSLAMDA MUKTEDİR ANLAMI

Sözlükte "gücü yetmek; ölçü ile yapmak, planlamak" mânalarındaki kadr (kudret) kökünün iftiâl kalıbından türemiş bir sıfat olup "gücü yettiği fiilen sabit olan" demektir (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, "?dr" md.; Lisânü'l-?Arab, "?dr" md.). Muktedir ismi Allah'a izâfe edildiği dört âyette "bir işi gerçekleştirmeye fiilen güç yetiren" anlamını ifade etmektedir (M. F. Abdülbâki, el-Mu?cem, "?dr" md.; bk. KADİR). Muktedir, Ebû Hüreyre'den nakledilen doksan dokuz esmâ-i hüsnânın Tirmizî rivayetinde yer almıştır ("Da?avât", 82).

Naslarda Allah'a nisbet edilen kadir, kadîr ve muktedir isimlerinden birincisi ve üçüncüsü esmâ-i hüsnâ listesinde mevcuttur. Bu üç ismin kadirden başlamak üzere gittikçe zenginleşen bir anlam içerdiği kabul edilir. Zira aynı kökten gelen kelimelerin harfleri arttıkça mânaları da güçlenir (Zeccâc, s. 59).

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 17:18:07. #1.15#
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