Mükemmel Aile filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mükemmel Aile filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Mükemmel Aile filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mükemmel Aile filmini izleyecek olanların merak ettiği Mükemmel Aile konusu nedir, Mükemmel Aile oyuncuları kimler ve Mükemmel Aile özeti gibi konuları inceliyoruz.

MÜKEMMEL AİLE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mükemmel Aile, kendi dünyasında yaşayan sıra dışı ve renkli karakterlerden oluşan bir ailenin trajikomik öyküsünü anlatıyor. Film, yıllardır iletişimi koparmış oldukları kızları Zeynep'in hamile olduğunu duyurduğu video mesajıyla başlıyor. Bu haber üzerine İstanbul'daki aile fertleri, Zeynep'in doğumuna yetişmek için Antalya'ya doğru yola koyuluyor. Ancak yolculuk, sıradan bir buluşmadan çok daha fazlasını beraberinde getiriyor.

Yol boyunca yaşananlar ise oldukça kaotik: İlaçlara takıntılı dayı, öksüren yaşlı birine iyi niyetle ilaç verir; ancak bu kişi bölgenin güçlü ağası çıkar. İlaç sonrasında adamın ölmesiyle aile, ağanın adamları ve oğlu tarafından tehdit edilir. Evdeki genç rehin alınır ve ailenin kan parası bulmak için banka soymak gibi çaresiz bir işe kalkışması gerekir. Ayrıca onları takip eden bir aracın, aslında kaybolan bir bebek patiğini teslim etmeye çalışan takıntılı bir vatandaşın otomobili olduğu ortaya çıkar.

Bu karmaşık ve komik yolculuk, aile fertlerinin kendi iç dünyalarındaki sorunlardan sıyrılarak birbirlerine daha sıkı bağlanmalarını ve gerçek anlamda "mükemmel aile" olma yolunda önemli adımlar atmalarını sağlar.

MÜKEMMEL AİLE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Güven Kıraç

Didem Balçın

Şahin Irmak

Algı Eke

Onur Dilber

Nejat Uygur

Gizem Katmer

Erdem Şenocak

MÜKEMMEL AİLE FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin vizyon tarihi 15.03.2024 olarak anons edildi.

Mükemmel Aile filmi nerede çekildiği henüz açıklanmadı.