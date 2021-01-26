Mehtap Ar'dan kötü haber geldi
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Mehtap Ar'dan kötü haber geldi

26.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:50
Mehtap Ar'dan kötü haber geldi

SON DAKİKA... 2,5 yıldır Akciğer kanseri tedavisi gören sanatçı Mehtap Ar, yoğun bakıma kaldırıldı. Müjde Ar, kardeşi Mehtap Ar'ın son durumu hakkında bilgi verdi. İşte Mehtap Ar'ın son durumu...

Müjde Ar, kardeşi Mehtap Ar'ın sağlık durumu ile ilgi olarak yaptığı açıklamada; "8 Ocak'ta tedavisinde kullanılan ilacını almak üzere kontrol için hastaneye gittiğimizde yatırdık. 3-4 gün sonra durumu kötüleşti. 5 gün yoğun bakıma kaldırıldı.

'REAKSİYON ALAMIYORUZ'

Sonrasında yoğun bakımdan çıkardık 1 gün odasında kalabildi. Beyine pıhtı attığı için yeniden yoğun bakıma kaldırıldı. Söz (Ar), Sezen (Aksu), Ercan (Karakaş) ve ben hep oradaydık. 3 haftadır oradayız. Şu an durumu kritik.. Ailece perişan olmuş durumdayız, çok üzücü günler geçiriyoruz, sürekli dualar ediyoruz. Mehtap şu an direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz.

'DUA EDİYORUZ'

Bilinci tam yerinde mi onu da anlayamıyoruz, sürekli uyku halinde. İyileşmesi için dua ediyoruz. Sevenleri çok gelmek istiyorlar ama Koronavirüs nedeniyle almıyorlar." dedi.

'KARDEŞİM İYİ OLSUN YETER'

Uzun süre hastanede kaldığı için kendisine de Koronavirüs testi yapıldığını belirten sanatçı Müjde Ar, test sonucunun negatif çıktığını belirtti. "Benim ne olduğum hiç önemli değil, biricik kardeşim benim her şeyim. İyi olması için dua ediyoruz, 5 gündür yeniden yoğun bakımda." şeklinde konuştu.

Mehtap Ar'dan kötü haber geldi

Kaynak: Snob Magazin

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