Müjde Ar'dan yeni mektup... "CHP ve İmamoğlu'na da zararı var, 'Çok büyük ayıp etti!" Sinema sanatçısı Müjde Ar, Bodrum Gündoğan'da 'Sessiz Bölge' ilan edilen Kızılburun Mevkii'nde ki gürültü kirliliğinden rahatsız olunca hem oteli hemde Bodrum Belediyesi'ni mahkemeye vermişti.

Sinema sanatçısı Müjde Ar, Bodrum Gündoğan'da 'Sessiz Bölge' ilan edilen Kızılburun Mevkii'nde ki gürültü kirliliğinden rahatsız olunca hem oteli hemde Bodrum Belediyesi'ni mahkemeye vermişti. Gazeteci Mustafa Gündoğ, Bodrumhaber.com haber sitesinde "Gündoğan'da Yapılan, Müzik mi? Gürültü mü?" başlıklı bir yazı kaleme alınca Müjde Ar konuya açıklık getirmek üzere yeni bir yazı kaleme aldı. Sanatçı Ar, yazıda Bodrum Belediye Başkanı Aras'ın CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na zarar verdiğini ima ederek, "çok ayıp ettiğini" ifade etti.





İşte o açıklama: & ;& ;





Sayın Mustafa Gündoğ,





Duyarlı ve tarafsız gazeteciliğiniz için öncelikle saygılarımı sunarım. Olayı gerçek yönüyle çok iyi araştırmış ve yazmışsınız. Başta Bodrum Belediye Başkanı olmak üzere tüm yetkililer sizin tabirinizle top çevirmeye devam ediyor.& ;





Sorunuza cevaben; bence yetkililer tarafından bu sorun çözülmek istenmiyor. Medeni kanunda da belirtildiği gibi iş başından beri usulsüzdür ve kanunlara aykırıdır.& ;





Bodrum Belediye Başkanı Ahmet ARAS, yapılan işin haksız olduğunu ve siyasi faturasının olacağını iyi bildiği için kurultaya gittiği gün yerine vekaleten bıraktığı başkan yardımcısı işletmeye, yüzlerce şikayete rağmen 2 ay sonra canlı müzik ruhsatı vermiştir. Ne tesadüf! Başkan kurultaya, yardımcısı onaya... Bizim siteden en az 20 komşum tarafından yapılan şikayetlere karşı başkanın ruhsat verdik dediği günden bugüne kadar hiç bir şey değişmemiş, gündüzümüz ve gecelerimiz zehir olmuştur.& ;





Gürültü ölçümleri taleplerimizden artık ekiplerin de yıldığını düşünüyoruz. Bu yıldırma politikası bizi haklarımızı aramaktan alıkoyamaz. "Sandık günü geldiğinde halk bu sorunu yaratanları, buna göz yumanları unutmayacak." demişsiniz. Çok doğru. Her fırsatta Gündoğan'da yaşayanlarla karşılaştığımızda "Bu CHP bir daha bizden oy alamaz." deniliyor.& ;





Bu arada Bodrum Belediye Başkanı Ahmet ARAS'ın seçim gezileri yaparken halka "Ekrem İMAMOĞLU'nun size çok selamları var." diyerek konuşmaya başladığı biliniyor. Yani, bu durumda İmamoğlu'na duyulan sevgi ve saygıyı da zedelemiş olmuyor mu? Sayın Ahmet ARAS, sayın İMAMOĞLU'nun başarısından kendine pay çıkarmıştı. Ama şimdi bu tavrı nedeniyle İmamoğlu'na ayıp etmiş oluyor.& ;





Saygılarımla, Müjde AR





Kaynak: Snob Magazin