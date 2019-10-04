Muhteşem 3'lü 

04.10.2019 13:43

Yönetmen: Mahmut Kaptan

Oyuncular: Kemal Uçar, Deniz Gürzumar, Burak Alkaş

Konu: Fakir bir mahallede yaşayan ve yaptıkları türlü sakarlıklar sonucu mahalleli tarafından Muhteşem Üçlü olarak anılan Murat, Yavuz ve Ömer'in yaşadığı maceraları konu ediyor. Murat, hiçbir işte dikiş tutturamayan bir adamdır. Saf bir adam olan Yavuz, bir tamircide kalfa olarak çalışmaktadır. Diğer bir saf olan Ömer ise bir türlü laf anlamayan bir adamdır. Fakir ama herkesin birbirine destek olduğu bir mahallede yaşayan bu üçlü, yaptıkları sakarlıklarla kendilerini türlü maceraların içinde bulur.

Kaynak: Bültenler