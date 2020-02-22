Muhterem Nur yoğun bakımda
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Muhterem Nur yoğun bakımda

Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı 87 yaşındaki Muhterem Nur'un Beylikdüzü'nde 3 gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

22.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:44
Muhterem Nur yoğun bakımda

Merhum sanatçı 'in hayat arkadaşı 87 yaşındaki 'un 'nde 3 gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi.


2013 yılında hayatını kaybeden sanatçı Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı 87 yaşındaki Muhterem Nur'un yüksek şeker hastalığına bağlı organ yetmezliğinden 3 gün önce Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Yoğun bakıma alınan Nur'un tedavisine devam edildiği bilgisine ulaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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