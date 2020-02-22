Muhterem Nur yoğun bakımda
Rahmetli Müslüm Gürses'in 87 yaşındaki eşi Muhterem Nur, yüksek şekere bağlı organ yetmezliği nedeniye yoğun bakıma kaldırıldı.
22.02.2020 08:20 | Son Güncelleme: 22.02.2020 08:48
2013 yılında vefat eden Müslüm Gürses'in 87 yaşındaki hayat arkadaşı Muhterem Nur hastaneye kaldırdı. Yüksek şeker hastası olan Nur'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.
ŞEKERE BAĞLI ORGAN YETMEZLİĞİ
Nur, yüksek şekere bağlı organ yetmezliği nedeniyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 3 gündür tedavisi süren Nur'un sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
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