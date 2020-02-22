Muhterem Nur yoğun bakımda
Haberler » Magazin » Muhterem Nur yoğun bakımda - Magazin

Muhterem Nur yoğun bakımda

Rahmetli Müslüm Gürses'in 87 yaşındaki eşi Muhterem Nur, yüksek şekere bağlı organ yetmezliği nedeniye yoğun bakıma kaldırıldı.

22.02.2020 08:20 | Son Güncelleme: 22.02.2020 08:48
Muhterem Nur yoğun bakımda

2013 yılında vefat eden Müslüm Gürses'in 87 yaşındaki hayat arkadaşı Muhterem Nur hastaneye kaldırdı. Yüksek şeker hastası olan Nur'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.

ŞEKERE BAĞLI ORGAN YETMEZLİĞİ

Nur, yüksek şekere bağlı organ yetmezliği nedeniyle 'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 3 gündür tedavisi süren Nur'un sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler