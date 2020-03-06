Muhterem Nur'dan üzücü haber
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Muhterem Nur'dan üzücü haber

Bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altında olan Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur'dan üzücü haber geldi

06.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:43
Muhterem Nur'dan üzücü haber

Dr. Eğitm ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren önceki gün yeniden yoğun bakım ünitesine alındı.

Bilinci kapandı

Kan değerleri değişen Muhterem Nur solunum ve diyaliz cihazına bağlandı. Bilinci kapanan 87 yaşındaki Nur'un son durumu Gürses hayranlarını da üzdü. (Kaynak: Hürriyet/ İsmail Bayrak)

Kaynak: Snob Magazin

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