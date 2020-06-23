Muhtemelen Satın Alamayacağınız ARM Tabanlı Mac Mini Tanıtıldı
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Muhtemelen Satın Alamayacağınız ARM Tabanlı Mac Mini Tanıtıldı

Apple tarafından çevrim içi olarak düzenlenmekte olan WWDC 2020 sırasında şirketin yeni işletim sistemi sürümlerinin yanı sıra Mac Mini Developer Transition Kit ile karşılaştık.

Muhtemelen Satın Alamayacağınız ARM Tabanlı Mac Mini Tanıtıldı
23.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:59

Apple tarafından çevrim içi olarak düzenlenmekte olan WWDC 2020 sırasında şirketin yeni işletim sistemi sürümlerinin yanı sıra Mac Mini Developer Transition Kit ile karşılaştık. Daha önceki tecrübelerden yola çıkarak muhtemelen satışa sunulmayacağını düşündüğümüz olan ARM Tabanlı Mac Mini hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar yazımızda!

ARM Tabanlı Mac Mini Developer Transition Kit Özellikleri

Geçtiğimiz saatlerde de açıklandığı gibi macOS 11 Big Sur, kullanıcıların deneyimini iyileştirecek bazı büyük değişiklikler ile geliyor. Bunların içerisinde Apple'ın kendi işlemcisi üzerinde inşa edilecek bazı modellere bir ön bakışın olduğunu da söylememiz mümkün. Tabii Intel'den Apple'a geçiş yapmak uzun ve meşakkatli bir yol ve sorunsuz bir geçişi sağlamak adına geliştiricilere özel bir kitin sağlanmasında fayda var.

Tam da bu noktada Mac Mini Developer Transition Kit devreye giriyor.

Apple Silicon tarafından desteklenen geliştirici kiti, gelecekteki Mac modellerinden neler bekleyeceğimize dair bir ön bakış imkanı sunuyor. Cihazda Apple A12Z işlemci kullanılıyor ve bu işlemci 512 GB SSD ve 16 GB RAM ile destekleniyor. Ayrıca macOS Big Sur ve Xcode beta sürümleri ön yüklü şekilde bulunuyor.

Tabii bu modelin geliştiricilere özel bir versiyon olduğunu ve son kullanıcı için satışa sunulmayacağını söyleyebiliriz. Tim Cook, yaptığı açıklamada Intel - Apple geçişinin yaklaşık iki yıllık bir sürece yayılacağını söyledi. Buna ek olarak ARM tabanlı ilk modellerle 2020 yılının sonlarında karşılaşmayı bekliyoruz.

Not: 22 Haziran tarihinde başlayan ve çevrim içi olarak düzenlenen WWDC 2020 sırasında duyurusu yapılan iOS 14 hakkında bilgi almak için buraya, macOS Big Sur hakkında bilgi almak için buraya, iPadOS 14 hakkında bilgi almak için buraya ve watchOS 7 hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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