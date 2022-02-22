Muhtarlıklar Dairesi Şehzadeler'de

MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten ekipler, muhtarların talep ve görüşlerini dinledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Mahalle Muhtarı ziyaretlerine Şehzadeler ilçesi Sancaklıiğdecik Mahallesi Muhtarı Arif Kurtoğlu ve Sancaklıbozköy Mahalle Muhtarı Kadir Dalgın ile devam etti. Daire başkanlığı ekipleri, mahalle muhtarlarını tek tek taleplerini dinledi, görüşlerini aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını da ileten Muhtarlık Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, ilgili dairelere iletilmek üzere notlarını aldı.

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