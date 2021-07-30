Muhtarlarımızla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün'ü Ziyaret Ettik

Göbekli Muhtarımız Hüseyin Sarıkaya, Aydoğdu Muhtarımız Orhan Baran, Çeşneli Muhtarımız Özgür Avcı ve Kasaplı Muhtarımız Halil Kaymak ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'yı, Yol Yapım ve Onarım...

Göbekli Muhtarımız Hüseyin Sarıkaya, Aydoğdu Muhtarımız Orhan Baran, Çeşneli Muhtarımız Özgür Avcı ve Kasaplı Muhtarımız Halil Kaymak ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'yı, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay'ı makamlarında ziyaret ederek Alaşehirimize yapmış oldukları hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkürlerimizi ilettik. Ziyaretimizde göstermiş oldukları yakın ilgi için de ayrıca teşekkür ediyoruz.

Kaynak: Habermetre