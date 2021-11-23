Muhtarlara Fidan Dikim Sertifikaları Verildi

Vali Mehmet Alpaslan Işık, ilimiz merkeze bağlı köy muhtarları ile merkez ve kasaba mahalle muhtarlarının adına dikilen fidanlar için düzenlenen sertifika törenine katıldı.

Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü tarafından muhtarlara yönelik gerçekleştirilen ve MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) modülü kullanımının anlatıldığı hizmet içi eğitim programının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında Ankara ili Çubuk ilçesi Yıldırım Evci Mahallesinde oluşturulan hatıra ormanı fidan dikim sertifikaları Vali Mehmet Alpaslan Işık ve il protokolü tarafından muhtarlara verildi.

Sertifika töreninin ardından bir konuşma yapan Vali Mehmet Alpaslan Işık, İçişleri Bakanlığı tarafından muhtarlar günü nedeniyle oluşturulan hatıra ormanı fidan dikim sertifikalarının dağıtımı için bir araya geldiklerini söyledi. Konuşmasında bugüne kadar verdikleri destek nedeniyle muhtarlara teşekkür eden Vali Işık, siz değerli muhtarlarımızın katkısı ve desteği ile bu ili yönetmeye, elbirliği ile halkımızın sorunlarını çözmeye ve onları her anlamda vatandaşlarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Sizler bizim sahadaki elimiz, kolumuz, gözümüz, ayağımızsınız. Bunu fırsat bilerek hepinize teşekkürü bir borç biliyorum. Biliyorsunuz yarın öğretmenler günü. Siz muhtarlarımızdan özellikle ricam, okullarımıza giderek öğretmenlerimizle bir araya gelin bu mutlu günlerine siz de ortak olun. Yarınlarımızı yetiştiren değerli öğretmenlerimizin yanında olarak onlara gereken her türlü desteği vermemiz lazım. Onlar bu ülkenin eğitim ordusu. Biz de bu ordunun gönüllü neferleri olmayız. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. dedi.

23 Kasım 2021 Salı günü Lütfi Elvan Fuar ve Kongre merkezinde gerçekleştirilen sertifika törenine Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın yanı sıra Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya ile kamu kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı. Karaman Valiliği/BASIN

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