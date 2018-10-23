Muhtarlara Başkan Yemeği

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Muhtarlar Günü etkinlikleri çerçevesinde belediye tarafından muhtarlara bir yemek verildi.

Yemekten önce konuşma yapan Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, muhtarların gününü kutlayarak katılımlarından dolayı teşekkür etti. Muhtarlarla birlikte ilçeye hizmet etmek için çalıştıklarını, beraber yapılanlar yapılamayanlar olduğunu, yapamadıklarını yapmak için büyük gayret gösterdiklerini, hep beraber güzel hizmetler yapacaklarına inandığını söyleyen Edis, 24 mahallede toplulaştırma yapılacağını, toplulaştırma yapılan mahalle muhtarları ile yetkililerin toplantı yapacağını, bu toplulaştırmanın devletin bir kararı olduğunu sözlerine ekledi.

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kurt da yaptığı konuşmada, muhtarların gününü kutlayarak 19 Ekim Muhtarlar Günü'nün AK Parti hükümetinin bir armağanı olduğunu hatırlattı. Kurt, hep birlikte hizmet anlamında doludizgin çalıştıklarını kaydederek mahalli seçimlerin önemine dikkat çekti. Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Kurt, muhtarların taleplerini değerlendirerek hizmete dönüştürmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Belediye Sosyal Tesislerinde verilen yemeğe Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, Köy ve Mahalle Muhtarları Dernek Başkanları Mehmet Şerif Kaşçı ve Abdullah Şahin, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. - SAMSUN