Muhtarlar Toplantısı'nın 119.'su Kartal'da Gerçekleşti

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'ün göreve geldiği 2009 yılında başlattığı ve her ayın ilk haftasında düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nın 119'uncusu gerçekleştirildi. Şubat ayı toplantısında muhtarlar, Kartal'da Başkan Altınok Öz ile birlikte başlayan ve 10 yıldır devam eden muhtarlar toplantısı ile ilgili görüşlerinin yanı sıra mahallelerin sorunlarını paylaştı.

Kartal Belediyesi Ekolojik Eğitim Çadırı'nda yapılan kahvaltılı toplantıya Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'ün yanı sıra Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları; Hüsnü Yeşilyurt, Ali Apaydın, Mustafa Fehmi Okay, Nuran Keriş, Cengiz Türkmen, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri; Hüseyin Tozkoparan, Mehmet Tirgil, Başkan Danışmanı Gülcemal Fidan, Kartal Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Banu Kocadağ, Kreşler Müdürü Nazlı Elif Dipşar ve Kartal'daki mahalle muhtarları katıldı.

Şubat 2019 oturumunun açılışında konuşan Başkan Öz, seçimlerin yaklaştığını belirterek aday olacak muhtarlara başarı dileklerini iletti. 10 yıldır yapılan muhtarlar toplantısının önemine de vurgu yapan Başkan Öz, muhtarlardan gelen taleplere her zaman önem verdiklerini belirterek sözü muhtarlara bıraktı.

Toplantının bundan sonraki bölümünde Kartal'daki 20 mahalleden toplantıya katılan muhtarlar, mahallelerindeki sorunları, görüş ve önerilerini ileterek konuşmalarını yaptı. Sorunların ele alınıp çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantıda muhtarlar tarafından iletilen sorunlar, kayıt altına da alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA