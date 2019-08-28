Muhtarlar Karatay'da buluştu

28.08.2019 13:37

Konya'nın merkez Karatay İlçe Kaymakamlığı tarafından her ay düzenlenen Muhtarlar Toplantısına katılan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "İlçemizde yöneticilerimiz arasındaki uyum güzel hizmetlere vesile oluyor" dedi.



Muhtarlar Toplantısı Karatay Belediyesi Sedirler Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, her fırsatta muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, ilçenin daha iyi hizmet alabilmesi, gelişmesi adına çalıştıklarını söyledi. Karatay'da vatandaşından yöneticisine kadar çok güzel bir uyumun olduğunu belirten Başkan Kılca, "Kaymakamımızla, tüm daire müdürlerimizle ve muhtarlarımızla uyum içerisinde ilçemize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bizler de seçimlerden önce mahallelerimizi ziyaret ederek hem muhtarlarımızla hem de hemşehrilerimizle bir araya gelmiştik. Amacımız vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit ederek çözüm üretmekti. Bu konuda da önemli mesafeler aldık ve birçok talebi yerine getirme fırsatımız oldu. Bundan sonra da hemşehrilerimizi mutlu etmek ve onların yaşam kalitesine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.



Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar da Karatay'ın bütün yönüyle ele alınması bağlamında Muhtarlar Toplantısını önemsediklerini belirterek, ilçenin hizmet alması ve vatandaşların memnun olması konusunda gayret gösteren herkese teşekkür etti.



Öte yandan, Karatay Nakipoğlu Sağlıklı Hayat Merkezi yöneticileri de Karatay Muhtarlar Toplantısında bir sunum gerçekleştirerek ilçe genelinde yürüttükleri ücretsiz sağlık hizmetleri hakkında muhtarları bilgilendirdi. Toplantıya, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay'daki mülki erkan, Karatay Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri ile Karatay'da görev yapan muhtarlar katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA