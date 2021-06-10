Muhtarlar ASGEM'i gezdi
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Muhtarlar ASGEM'i gezdi

Muhtarlar ASGEM'i gezdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve dernek üyeleri, Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezini ziyaret etti.

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve dernek üyeleri, Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezini ziyaret etti.

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve beraberindeki muhtarlar Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odası ve OSB Başkanlığı'nın ortaklığında OSB'de kurularak Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda hayata geçirilen ASGEM'i ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanvekili Ahmet Metin Günay ile birlikte atölyeleri gezen muhtarlar merkezin işleyişi, görevleri merkezin son durumu ile ilgili bilgilendirildi.

ATSO Başkanvekili Ahmet Metin Günay, ASGEM'de ücretsiz eğitimler verdiklerine dikkat çekerek, "Burası 6 kurumun işbirliğinde projeyle kurularak hayata geçen önemli bir merkez. 18 yaş ile 35 yaş arası gençlerimizi kız-erkek ayırt etmeksizin bu merkezimizde toplayıp eğitim veriyoruz. Merkezimizin kurulmasının amacı kalifiye eleman yetiştirmektir. Biliyorsunuz her sektörde kalifiye eleman sıkıntısı yaşıyoruz. İpekyolu Kalkınma Ajansına proje yapılarak valilik, belediye, üniversite, OSB, ticaret ve sanayi odası ve İpekyolu ajansı ortaklığıyla kurulup ticaret ve sanayi odasına devredildi. Bir buçuk yıldır faaliyette. Merkezimizde konfeksiyon, kaynakçılık, muhasebe, mobilya ve otomotiv atölyeleri faal durumda. Kursiyerlerimizden hiçbir ücret talep etmiyoruz. İlimizin unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerinin gün yüzüne çıkarılması amacıyla İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ve ATSO tarafından ASGEM bünyesinde kurulan Adıyaman Mutfak Sanatları Merkezinde garsonluk ve aşçılık kurslarımız vardır. Aşçılık kursunu yeni bitiren kursiyerlerimize sertifika verdik. Şu ana kadar 200 kişi buradan belge alıp işe yerleşti. Bu proje Türkiye'de 3 ilde mevcut. İzmir, Gaziantep ve son olarak Adıyaman'da hayata geçti. Sizlerden talebimiz şu. Çevrenizde ve mahallelerinizde işi olmayan gençlerimizi bize yönlendirin. Sizlere merkezimize geldiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ise konuşmasında, "İlimizin en büyük eksikliği gerçekten kalifiye eleman sıkıntısıdır. ASGEM bu anlamda önemli bir misyon üstlenmiş durumda. Bu merkezi hayata geçiren kurumlarımıza ve koordine eden Ticaret ve Sanayi Odamıza teşekkür ediyoruz. Adıyaman'ımızın geleceğine etki edecek muazzam bir yatırım olarak görüyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Muhtarlar ASGEM'i gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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