Muhtarın girişine "Yabancılar giremez" tabelası astığı köyde tek bir vaka dahi görülmedi
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Muhtarın girişine "Yabancılar giremez" tabelası astığı köyde tek bir vaka dahi görülmedi

19.03.2021 08:42 | Son Güncelleme: 19.03.2021 08:56

Elazığ'da Değirmenönü Köyü Muhtarı Mustafa Ergün, koronayla mücadele kapsamında köyün girişine, "Köyümüzde ikametgahı olmayan yabancıların köye girmesi yasaktır" yazılı tabela astı. Tabela sayesinde özellikle satıcıların girişlerinin önüne geçildiği köyde vaka oluşmasını engellediklerini söyleyen muhtar Ergün, "Köyümüze dışarıdan gelenlerin korona getirip diğer vatandaşları mağdur etmemeleri için astık." dedi.

Koronavirüsle mücadelede vatandaşların birçok alanda farklı uygulamaları sürüyor. Elazığ merkeze bağlı Değirmenönü Köyü Muhtarı Mustafa Ergün, köylerinde koronavirüsün ortaya çıkmaması için yabancıların girişini yasakladı.

TABELA İLE KÖYE GİRİŞLERİ YASAKLADI

Muhtar Ergün, 5 ay önce köyün girişine "Köyümüzde ikametgahı olmayan yabancıların köye girmesi yasaktır" yazılı tabela asmasıyla köyde vaka oluşmasının önüne geçti. Muhtar Ergün, Astığı tabela sayesinde köyde şimdiye kadar vakaya rastlanmazken, oluşabilecek vakaların da önüne geçmiş oldu.

Muhtarın girişine 'Yabancılar giremez' tabelası astığı köyde tek bir vaka dahi görülmedi

"HİÇ VAKAYA RASTLANMADI"

Muhtar Ergün, tabelayı yaklaşık 5 ay önce koronavirüs vakalarının yaygın olduğu dönemde jandarma ekiplerinin önerisiyle astıklarını belirterek, "Köyümüze dışarıdan gelenlerin koronavirüs getirip, diğer vatandaşları mağdur etmemeleri için astık. Hurdacı, bohçacı, çerçi gibi gelip gidenler var. Bundan dolayı tabelayı astık. Kontrolüne de sürekli yapıyorduk. Allah'a çok şükür köyümüz karantinaya alınmadı, vakaya rastlanmadı. Çok iyi oldu" dedi.

Muhtarın girişine 'Yabancılar giremez' tabelası astığı köyde tek bir vaka dahi görülmedi
Muhtarın girişine 'Yabancılar giremez' tabelası astığı köyde tek bir vaka dahi görülmedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
MEHMERT CENGİZ: OLDU OLACAK ZENCİLER VE MEKSİKALILAR GİREMEZDE YAZSAYDI MUHTAR EFENDİ, SEN BU YETKİYİ KİMDEN NEREDEN ALDIN YAHU SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ VAR T. C. SINIRLARI İÇİNDE DEVLETÇE YASAKLANMAMIŞ İSTEDİĞİM YERDEN GEÇERİM İSTEDİĞİM YERDE OTURUP KALKARIM BABA ANAYASAL HAKTIR BU.
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GRİNGO: El Paso’mu la ora?
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SAÇMA: Elektrik faturası yazmaya gelen, su faturası yazmaya gelen veya postacı gelince napıyorlar. Saçma sapan yazı yazmış bilmem ne diyor. Oda ikametkah değil ikametgah dır anın üzerinde de şapka vardır.
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