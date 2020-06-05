Muhtarı, silahla arkadan yaklaşıp böyle öldürmüş
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Muhtarı, silahla arkadan yaklaşıp böyle öldürmüş

Muhtarı, silahla arkadan yaklaşıp böyle öldürmüş Trabzon'un Araklı ilçesinde geçtiğimiz yıl 22 Aralık'ta yaşanan silahlı saldırı olayının görüntüleri ortaya çıktı Trabzon'un Araklı ilçesinde geçtiğimiz yıl 22 Aralık akşamı Gümüşhane merkeze bağlı Alçakdere Köyü Muhtarı Beyler Bal'ın...

05.06.2020 18:08 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:12

Muhtarı, silahla arkadan yaklaşıp böyle öldürmüş

Trabzon'un Araklı ilçesinde geçtiğimiz yıl 22 Aralık'ta yaşanan silahlı saldırı olayının görüntüleri ortaya çıktı

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde geçtiğimiz yıl 22 Aralık akşamı Gümüşhane merkeze bağlı Alçakdere Köyü Muhtarı Beyler Bal'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırı olayının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde katil zanlısının Bal'a arkadan yaklaşarak önce başına, yere düştükten sonra da vücuduna 4 el ateş ettikten sonra koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Araklı Merkez Mahallesi Zeki Çebi Bulvarı'nda 22 Aralık 2019 saat 19.43'te meydana gelen olayda, 5 kurşunun hedefi olan Beyler Bal öldürüldü. Gümüşhane merkeze bağlı Alçakdere Köyü Muhtarı olan ve Araklı'da ikamet eden Beyler Bal, yediği kurşunların ardından olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın zanlısı olarak muhtar Bal'ın Orhan Bal tarafından öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, şüphelinin yakalanması adına geniş çaplı çalışma başlattı. Çevre illere şüphelinin eşkalini ve kimlik bilgilerini bildiren polis ekipleri, şahsın Gürcistan'a kaçma ihtimalini göz önünde bulundurarak Sarp Sınır Kapısı'na da haber verdi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yapmış olduğu çalışmada, Orhan Bal'ın üzerine kayıtlı 47 cep telefonu hattı tespit etti. Orhan Bal'ı yakalamak için MOBESE güzergahlarını ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarını taramaya alan polis ekipleri, şahsın o gece olay yerine yakın bir yerde keşif yaparken güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayın ardından 27 Aralık günü Araklı ilçesi Halilli köyünde düzenledikleri operasyonla şahsı kullanılmayan boş bir evde cinayet silahı ile birlikte yakaladı. İfadesinde, cinayeti bir anlık öfke ile işlediğini söyleyen Orhan Bal tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan olayın ardından yapılan soruşturmada cinayetin kan davası yüzünden işlendiği ortaya çıkmıştı. 31 Mayıs 2017 yılında yine Araklı'da yaşanan olayda, Orhan Bal'ın piyanistlik yapan ağabeyi Volkan Bal (32), muhtar Beyler Bal'ın kardeşi Yusuf Bal tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Her iki tarafın da akraba olduğu olayda, tutuklanan Yusuf Bal, yargılandığı Trabzon 1. Ağız Ceza Mahkemesi'nde 10 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmıştı.

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Muhtarı, silahla arkadan yaklaşıp böyle öldürmüş

Kaynak: İHA

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