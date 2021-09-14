Muhtardan mahalle sakinlerine Çanakkale gezisi - Haberler
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Muhtardan mahalle sakinlerine Çanakkale gezisi

AA / Abdul Halim Öztoprak - Haberler | Güncel
Muhtardan mahalle sakinlerine Çanakkale gezisi

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde muhtar Sema Duran, mahalle sakinlerinden 105 kişiyi Çanakkale'ye götürdü.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde muhtar Sema Duran, mahalle sakinlerinden 105 kişiyi Çanakkale'ye götürdü.

Ören Mahallesi muhtarı Duran, Adana Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla mahalle sakinleri için Çanakkale ruhunun unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için Çanakkale gezisi düzenledi.

Adana'dan iki otobüsle yola çıkan mahalle sakinleri, Çanakkale'yi gezdi.

Muhtardan mahalle sakinlerine Çanakkale gezisi

Muhtardan mahalle sakinlerine Çanakkale gezisi

AA / Abdul Halim Öztoprak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Muhtardan mahalle sakinlerine Çanakkale gezisi - Haberler
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