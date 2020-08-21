Muhtardan Başkan Özkan Altun'a plaketli teşekkür
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Muhtardan Başkan Özkan Altun'a plaketli teşekkür

Bünyan Belediyesi ilçeye bağlı 46 mahallede yaptığı hizmetleri sürdürürken, Sümer Mahalle Muhtarı, mahallesinde yapılan hizmetler için Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'a teşekkür plaketi verdi.

Muhtardan Başkan Özkan Altun'a plaketli teşekkür
21.08.2020 08:58 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:03

Bünyan Belediyesi ilçeye bağlı 46 mahallede yaptığı hizmetleri sürdürürken, Sümer Mahalle Muhtarı, mahallesinde yapılan hizmetler için Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'a teşekkür plaketi verdi.

Talep ve isteklerinin hiç bir zaman karşılıksız kalmadığına dikkat çeken Sümer Mahalle Muhtarı Soner Kendir, mahalleye yapmış oldukları hizmetlerden dolayı Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'a mahalle sakinleri adına teşekkür plaketi takdim etti.

Mahalle muhtarları ile her zaman koordineli çalıştıklarını belirten Başkan Özkan Altun, "Sümer Mahalle Muhtarımız Soner Kendir ve mahalle sakinlerimiz mahallelerinde yapılan çalışmalar için anlamlı bir hediye takdim etti. Mahalle muhtarımıza ve mahalle sakinlerine nazik davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Zaman içerisinde imkanlar dahilinde her mahallemize hizmetlerimizi götürmeye devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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