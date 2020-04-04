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Asgari Ücret, Antalya, Güncel

Muhtar maaşıyla başladı hayırsever timi kurdu

Muhtar maaşıyla başladı hayırsever timi kurdu Asgari ücretli muhtar, mahallenin de desteğini alıp 150 koli yardım dağıttı Antalya'da asgari ücret üzerinden aldığı muhtar maaşıyla mahalle halkına gıda yardımına başlayan muhtar, birkaç gün içinde diğer mahalle sakinlerini desteğiyle yardım...

04.04.2020 20:48 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:51
Muhtar maaşıyla başladı hayırsever timi kurdu

Muhtar maaşıyla başladı hayırsever timi kurdu

Asgari ücretli muhtar, mahallenin de desteğini alıp 150 koli yardım dağıttı

ANTALYA - Antalya'da asgari ücret üzerinden aldığı muhtar maaşıyla mahalle halkına gıda yardımına başlayan muhtar, birkaç gün içinde diğer mahalle sakinlerini desteğiyle yardım timi oluşturdu. Muhtar ve gönüllü ekibi, üç gün içinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara 15 bin TL değerinde 150 koli gıda maddesi yardımında bulundu.

Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay korona virüsü nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalan ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara gıda yardımında bulunmak için harekete geçti.Önce asgari ücret üzerinden aldığı bir aylık maaşına dokunmadan gıda kolisi hazırlayan muhtara kısa süre içinde mahalledeki maddi durumu iyi vatandaşlardan da destek yağdı. Birkaç gün içinde oluşturulan yardım timiyle hazırlanan 150 koli gıda maddeleri ihtiyaç sahiplerine kapı kapı dolaşarak ulaştırıldı.

Muhtarlık binası içerisine meyve - sebze, bakliyat ve temel gıda ihtiyaçlarını hazırlayan Ay, ürünleri eşiyle birlikte paketleyerek, kolilere koyuyor. Hazır hale getirilen koliler, muhtar Ay ve beraberinde bulunan 4 kişiyle birlikte maddi durumu iyi olmayan mahalleliye teslim ediliyor.

Mahallede bulunan ihtiyaç sahibi vatandaş sayısının, virüsten sonra arttığını kaydeden muhtar Ay, "Ne yapabiliriz?" diye düşündük. İlk önce koli tarzında aldık, daha sonra çuval çuval almaya başladık. Hem hijyen konusunda tek el değiyor, hem de vatandaşlar direkt sağlıklı şekilde yiyebiliyor." dedi.

"150 aileye ulaştık"

Geçen hafta meyve-sebzeleri, bu hafta ise bakliyat ve temel gıda ürünlerini vatandaşlara teslim ettiklerini ifade eden Ay, bu yardımların bu şekilde devam edeceğini ve şu anda 150 aileye ulaştıklarını söyledi.

"Diğer mahalledeki vatandaşlara da ulaşmak istiyoruz"

Ay, "Hedefimiz, bütün mahalle sakinlerimize ulaşabilmek. Onları dar gününde rahatlatmak istiyoruz. Aynı zamanda kendi mahallemiz bittikten sonra, diğer mahallelerdeki vatandaşlarımıza da ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhtar maaşıyla başladı hayırsever timi kurdu

Kaynak: İHA

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Muhtar maaşıyla başladı hayırsever timi kurdu
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