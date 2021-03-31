Muhtar, biri mavi, diğeri kahverengi gözleriyle dikkat çekiyor
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Muhtar, biri mavi, diğeri kahverengi gözleriyle dikkat çekiyor

Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI - Haberler | Güncel
Muhtar, biri mavi, diğeri kahverengi gözleriyle dikkat çekiyor

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinin Günaltı Mahallesi Muhtarı Mahmut Bozkurt, biri mavi, diğeri kahverengi olan gözleriyle dikkat çekiyor.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinin Günaltı Mahallesi Muhtarı Mahmut Bozkurt, biri mavi, diğeri kahverengi olan gözleriyle dikkat çekiyor. Seçimleri de göz renklerinin farklı olması nedeniyle kazandığını, görenlerin kendisiyle fotoğraf çektirdiğini söyleyen Bozkurt, "Görenler bana 'Van kedisi' yakıştırması yapıyor. Ama artık alıştım, insanların bu duruma şaşırması artık beni mutlu ediyor" dedi.

Nizip'e bağlı Günaltı Mahallesi'nin muhtarı Mahmut Bozkurt'un, bir gözünün kahverengi, diğer gözünün ise mavi olması nedeniyle gittiği her yerde dikkatleri üzerine çekiyor. Anne ve babası ile kardeşlerinin gözlerinin normal olduğunu belirten Bozkurt, bu özelliğiyle mahallede çok sevildiğini ve 2019'da yapılan yerel seçimlerde muhtarlığı kazandığını söyledi. Zaman zaman Van kedisine benzetildiğini söyleyen muhtar Bozkurt, yolda yürürken gözlerini fark eden insanların fotoğraf çektirme taleplerini de kabul ediyor.

'GÖZLERİM İÇİN OY VERDİLER'Muhtar adayı olduğunda gözlerinin farklı olması nedeniyle oy aldığını ifade eden Mahmut Bozkurt, "Göz renklerimin biri mavi, diğeri ise kahverengi. İlkokul, ortaokul ve lise çağlarından bu yana göz renklerim insanların dikkatini çekiyor. O zamanlar öğretmenlerim ve öğrenci arkadaşlarımın ilgisini çekiyordum. Benimle zaman zaman fotoğraf çektiriyorlardı. Askerlik döneminde de aynı şekilde komutanlarım, komutanlarımın eşleri dikkat çekici bulup fotoğraf çektiriyorlardı. 2019 yılında gerçekleştirilen muhtarlık seçimlerinde ise bir vatandaş yanıma gelip 'sırf göz renkleriniz için size oy vereceğim' dedi. O zaman muhtar seçildim. Mahallede zaman zaman gözlerimle ilgili 'Van kedisi gibisin' diye benzetmede bulunuyorlar. Ben de bu durumdan dolayı hiç şikayetçi değilim, aksine böyle gözlerim olduğu için şükrediyorum" dedi.

Günaltı Mahallesi sakinleri de göz renklerinin farklılığı nedeniyle dikkat çeken muhtardan memnun olduklarını ifade etti.


Muhtar, biri mavi, diğeri kahverengi gözleriyle dikkat çekiyor
Muhtar, biri mavi, diğeri kahverengi gözleriyle dikkat çekiyor
Muhtar, biri mavi, diğeri kahverengi gözleriyle dikkat çekiyor
Muhtar, biri mavi, diğeri kahverengi gözleriyle dikkat çekiyor
Muhtar, biri mavi, diğeri kahverengi gözleriyle dikkat çekiyor
Muhtar, biri mavi, diğeri kahverengi gözleriyle dikkat çekiyor
Muhtar, biri mavi, diğeri kahverengi gözleriyle dikkat çekiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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