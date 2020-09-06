Muhtar belediye operatörünü tabancayla rehin aldı, görüntüler paylaşılınca "Şaka amaçlı çektik" dedi
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Muhtar belediye operatörünü tabancayla rehin aldı, görüntüler paylaşılınca "Şaka amaçlı çektik" dedi

Adana'da muhtarın belediye operatörünü tabancayla rehin aldığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Muhtar videoyu şaka amaçlı çektiklerini, tabancanın ise kurusıkı olduğunu savundu.

06.09.2020 13:03 | Son Güncelleme: 06.09.2020 13:49

Adana'nın Karataş ilçesinde Küçük Karataş Muhtarı Mehmet Akif Işık, mahallede yol yapılmadığı gerekçesiyle büyükşehir belediyesinde görevli greyder operatörünü tabancayla rehin alıp, hizmet istedi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kullanıcıların tepkisini çeken Muhtar Işık, videoyu şaka amaçlı çektiklerini öne sürdü.

"BAŞKANIMI, ZEYDAN BABAYI İSTİYORUM"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Muhtar Mehmet Akif Işık'ın, greyder operatörü olduğu iddia edilen kişiye tabanca dayadığı görüldü. Gülüşmelerin de yer aldığı görüntülerde Işık, "Zeydan Başkan göreve geldiğinde 25 yıllık yolumuzu yapacak diye sevinmiştik. Şimdi yapmıyor. Milletin hakkını veriyor, diye sevinmiştik. 5 eve yol gidiyor. Başkanımı, Zeydan babayı istiyorum" ifadelerini kullandı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu. DHA muhabirinin ulaştığı muhtar Işık, videoyu şaka amaçlı çektiklerini, tabancanın ise kurusıkı olduğunu savundu.

Öte yandan, olayla ilgili jandarma veya polise bir başvurunun bulunmadığı öğrenildi.

Muhtar belediye operatörünü tabancayla rehin aldı, görüntüler paylaşılınca 'Şaka amaçlı çektik' dedi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
PROFOSÖR EXPER: bence de şaka gibi görünüyor
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