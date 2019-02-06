Muhtar Adayı Baba, Kendisine Rakip Olan Oğlunu Evlatlıktan Reddetti

ıOrhangazi Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı ile Heceler Köyü Muhtarlığı görevini sürdüren 64 yaşındaki Ali Sevinç, köy muhtarlığa yeniden aday olduğunu açıkladı. Ancak Muhtar Ali Sevinç bir sürpriz ile karşılaştı.

BABASINA RAKİP OLDU

İkinci defa muhtar olmaya hazırlanan Ali Sevinç'in karşısına oğlu 34 yaşındaki Zafer Sevinç çıktı. 31 Mart yerel seçimlerin de baba-oğul aynı köyde muhtarlık için yarışacak. 237 nüfusa sahip köyde 199 seçmen oy kullanacak.

"EVLATLIKTAN REDDETTİM"

Sözcü'de yer alan habere göre, Muhtar Ali Sevinç, kendisine rakip olan oğluna çok kızgın olduğunu belirterek "Benim öyle bir oğlum yok. Evlatlıktan da reddettim. Zaten 1 yıldır görüşmüyoruz. Karşıma aday olarak çıktı. Bakalım kazanabilecek mi? Seçmen sayısı 210 olan köyde muhtarlık için 8 aday var. Bakalım kim kazanacak" dedi.