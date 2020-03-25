Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 11. yılı
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Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Güncel

Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 11. yılı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 11'inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Yerli iş birlikçiler eliyle yürütülen uluslararası bir komplo ihtimalinden bahsederken bizi şüpheyle karşılayanlar, 15 Temmuz...

25.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:30
Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 11. yılı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 11'inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Yerli iş birlikçiler eliyle yürütülen uluslararası bir komplo ihtimalinden bahsederken bizi şüpheyle karşılayanlar, 15 Temmuz ve sonrasında yaşananlarla haklılığımızı gördüler." ifadesini kullandı.

Destici, 25 Mart 2009'da Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ile gazeteci İsmail Güneş'i kaybettiklerini hatırlattı.

"Şehit liderimize ve onunla birlikte şehadet şerbetini içen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun." değerlendirmesinde bulunan Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikteliklerinin siyasi parti genel başkanı ya da parti mensubu ilişkisinden ibaret olmadığını vurguladı.

Yazıcıoğlu'nu, Ülkü Ocakları Genel Başkanı olduğu günden beri "lider" olarak kabul ettiklerine işaret eden Destici, "İyi bir insan, iyi bir Müslüman, iyi bir arkadaş, iyi bir aile babası" olarak tanımladığı Yazıcıoğlu'nun, millete ve onun değerlerine aşkla bağlı bir vatan evladı olduğuna değindi.

Milletin iradesinin hedef alındığı her dönemde demokrasiden yana tavır alan Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin devam eden hukuki sürecin takipçisi olduklarına dikkati çeken Destici, mesajında şunları kaydetti:

"BBP, şehitlerimizin aileleriyle birlikte soruşturma ve davalarda resmi olarak taraf ve müdahildir. Daha önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında takipsizlik kararı verilen 9 üst dereceli memurla ilgili soruşturma süreci yeniden başlamıştır. Kahramanmaraş Göksun'da, helikopterin GPS'ni söken sanıklarla ilgili davada daha önce kabul edilmeyen hem partimizin hem de ailelerin müdahillik talepleri kabul edilmiştir. Avukatlarımız o davayı da takip etmektedirler. Kahramanmaraş'ta süren ana soruşturma dosyasına verilen takipsizlik kararı da partimiz ve ailelerin yaptığı itiraz sonucu kaldırılmıştır. Soruşturma süreci yeniden başlatılmış olup inşallah en kısa zamanda yargılama süreci başlatılacaktır.

Partimiz, Ocağımız, aileler, devletimizi yöneten duyarlı yöneticiler ve kamu görevlilerinin gayretiyle dosyayı kapattırmadık ve bundan sonra da bütün şüpheler giderilecek şekilde soruşturma ve mahkeme süreçleri tamamlanmadan kapatılmasına Allah'ın izniyle müsaade etmeyeceğiz. İlk günden beri, bir kez bile yaşananlar için 'kaza' kelimesini kullanmadık. Yerli iş birlikçiler eliyle yürütülen uluslararası bir komplonun ihtimalinden bahsederken bizi şüpheyle karşılayanlar 15 Temmuz ve sonrasında yaşananlarla haklılığımızı gördüler. Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması, ihmali, hatası, kastı ve kusuru olanların ortaya çıkarılıp, hukuk önünde yargılanarak hak ettikleri cezayı almaları için devlet gücüne ihtiyaç olduğu gerçeğini unutmadan süreci takip ediyoruz."

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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