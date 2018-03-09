Muhsin Yazıcıoğlu Adına Kan Bağışında Bulundu

Zonguldak'ta yaşayan 51 yaşındaki Kemal Kılıç, 58. kan bağışını merhum Muhsin Yazıcıoğlu anısına yaptı.

Kılıç, Şehit Polis Hasan Bilgin Kan Alma Biriminde gazetecilere yaptığı açıklamada, plakası 58 olan ve Sivas'ın yetiştirdiği devlet adamı, BBP'nin merhum lideri Yazıcıoğlu ile ailesi adına bağışladığını söyledi.

Yaklaşık 27 yıldır düzenli olarak kan verdiğini ifade eden Kılıç, herkesin düzenli olarak kan bağışında bulunması gerektiğini söyledi.