Muhsin Fahrizade kimdir? Muhsin Fahrizade neden öldü, nasıl öldü? Muhsin Fahrzade suikastı nedir?
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Muhsin Fahrizade kimdir? Muhsin Fahrizade neden öldü, nasıl öldü? Muhsin Fahrzade suikastı nedir?

27.11.2020 18:19 | Son Güncelleme: 27.11.2020 18:26
Muhsin Fahrizade kimdir? Muhsin Fahrizade neden öldü, nasıl öldü? Muhsin Fahrzade suikastı nedir?

Son dakika haberi olarak gündeme gelen Muhsin Fahrizade'nin ölümü hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Muhsin Fahrzade kimdir, kaç yaşında? Muhsin Fahrizade nereli? Muhsin Fahrizade neden öldü? Muhsin Fahrizade kim tarafından öldürüldü? Muhsin Fahrizade suikastı hakkında merak edilenler...

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden olan bilim insanı Muhsin Fahrizade, hakkında bir son dakika bilgisi geldi. Peki, Muhsin Fahrizade kimdir?

MUHSİN FAHRİZADE KİMDİR?

İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Muhsin Fahrizade'nin adı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda da özellikle belirtilen bir isimdir.

MUHSİN FAHRİZADE NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısı sonucunda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 'İran nükleer programının babası' diye nitelenen Fahrizade'nin öldüğü ifade edildi.

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İran devlet televizyonu, İranlı nükleer fizikçi Fahrizade'nin öğleden sonra Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

MUHSİN FAHRZADE SUİSKASTINDAN GÖRÜNTÜLER

Muhsin Fahrizade kimdir? Muhsin Fahrizade neden öldü, nasıl öldü? Muhsin Fahrzade suikastı nedir?
Muhsin Fahrizade kimdir? Muhsin Fahrizade neden öldü, nasıl öldü? Muhsin Fahrzade suikastı nedir?
Muhsin Fahrizade kimdir? Muhsin Fahrizade neden öldü, nasıl öldü? Muhsin Fahrzade suikastı nedir?

DEVRİM MUHAFIZLARINDAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, İranlı nükleer bilimcilere yönelik suikastları kınayarak, İran'ın modern bilime erişiminin engellenmeye çalışıldığını ifade etti.

İsrail'in bir kaç yıl önce İran'ın nükleer programının beyni olarak tanımladığı İranlı bilim adamı Muhsin Fahrzade Mehabadi'nin isminin suikast listesinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

MOSSAD İRANLI BİLİM ADAMLARINI ÖLDÜRMÜŞ

İsrail merkezli internet sitesi Walla'nın eski yabancı istihbarat servisleri sorumlularının verdiği bilgilere dayandırdığı haberinde, bazı İranlı bilim adamlarına bir kaç yıl önce İsrail istihbarat servisi Mossad tarafından suikast düzenlendiği belirtildi.

MEHABADİ'NİN DE ADI LİSTEDE YER ALIYORMUŞ

Haberde İsrail'in, Tahran'ın nükleer programının beyni olarak tanımladığı İranlı bilim adamı Mehabadi'yi suikast listesine eklediği öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti.

NETENYAHU 55 BİN SAYFA GİZLİ BELGEYE ULAŞILDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Netanyahu, İsrail istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye" ulaştığını söylemişti.

Netanyahu açıklamasında Mehabadi'nin ismini de zikretmişti.

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