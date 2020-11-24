Muhittin Korkmaz öldü mü? Muhittin Korkmaz kimdir? GORA'da "Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor" repliğini söyleyen Muhittin Korkmaz filmleri dizileri

Cem Yılmaz'ın sevilen filmlerinden biri olan GORA'da yer alan ve "Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor efendim" repliği ile bilinen oyuncu Muhittin Korkmaz kimdir? Muhittin Korkmaz filmleri, dizileri nelerdir? Muhittin Korkmaz kaç yaşındadır? Muhittin Korkmaz öldü mü? İntihar eden Youtuber Cem Korkmaz'ın babası Muhittin Korkmaz kimdir?

Youtube camiasının ilk isimlerinden biri olan Cem Korkmaz intiharı ile gündeme gelmişti. Cem Korkmaz'ın daha sonra Muhittin Korkmaz'ın oğlu olduğu anlaşılmıştı. Peki, Muhittin Korkmaz kimdir?

MUHİTTİN KORKMAZ KİMDİR?

Muhittin Korkmaz (d. 17 Ekim 1953) Türk tiyatro ve sinema oyuncusu. G.O.R.A.'da sık sık "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu adlı karakteri oynamıştır.

1953 yılında Gaziantep'te doğan Muhittin Korkmaz uzun yıllar boyunca tiyatrolarda sahne aldı ve Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu.2002 yılında Cem Yılmaz'ın Telsim reklamı için seçilip, reklamda Huluti isimli karakteri oynadı.Bu reklam ile birlikte Cem Yılmaz'ın projelerinde yer almaya başlayan Korkmaz, G.O.R.A.'da "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu'yu oynadı. Tihulu ismi Cem Yılmaz tarafından Telsim reklamındaki Huluti karakterinden esinlenilerek yaratılmıştı.

G.O.R.A.'nın ardından Tunç Başaran'ın yönettiği Sinema Bir Mucizedir ile Ezel Akay'ın yönettiği Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmlerinde yer aldı. Daha sonra Cem Yılmaz'la olan birlikteliğine Türk Telekom reklamı ile A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerindeki yardımcı rollerde devam etti.

MUHİTTİN KORKMAZ ÖLDÜ MÜ?

Can Yılmaz durum hakkında açıklama yaptı:

"G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif ve 216 filmlerinde beraber çalışma şansı bulduğumuz, kıymetli abimiz Muhittin Korkmaz maalesef vefat etti. Ailesine, tiyatro camiasına ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok güzel adamdı, Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun."