Muhittin Korkmaz kimdir? Muhittin Korkmaz kaç yaşında vefat etti? Muhittin Korkmaz nereli?

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz, 67 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki, Muhittin Korkmaz kimdir? Muhittin Korkmaz kaç yaşında vefat etti? Muhittin Korkmaz nereli?

G.O.R.A. filminde "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğiyle hafızalara kazınan tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz, 67 yaşında vefat etti. Muhittin Korkmaz nereli? Muhittin Korkmaz kimdir?Muhittin Korkmaz kaç yaşında vefat etti?

MUHİTTİN KORKMAZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Ekim 1953 (67 yıl yaşında), Gaziantep

Boy: 1,5 m

Muhittin Korkmaz (17 Ekim 1953, Gaziantep - 24 Kasım 2020), Türk tiyatro ve sinema oyuncusuydu. G.O.R.A.'da sık sık "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu adlı karakteri oynamıştır.

1953 yılında Gaziantep'te doğan Muhittin Korkmaz uzun yıllar boyunca tiyatrolarda sahne aldı ve Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu.] 2002 yılında Cem Yılmaz'ın Telsim reklamı için seçilip, reklamda Huluti isimli karakteri oynadı. Bu reklam ile birlikte Cem Yılmaz'ın projelerinde yer almaya başlayan Korkmaz, G.O.R.A.'da "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu'yu oynadı. Tihulu ismi Cem Yılmaz tarafından Telsim reklamındaki Huluti karakterinden esinlenilerek yaratılmıştı.

G.O.R.A.'nın ardından Tunç Başaran'ın yönettiği Sinema Bir Mucizedir ile Ezel Akay'ın yönettiği Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmlerinde yer aldı.Daha sonra Cem Yılmaz'la olan birlikteliğine Türk Telekom reklamı ile A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerindeki yardımcı rollerde devam etti.

24 Kasım 2020 tarihinde Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Kendisi gibi oyuncu Devrim Parscan'da aynı tarihte vefat etmiştir.

1,52 m boyunda olan Korkmaz, kendisi gibi oyuncu olan Cem Korkmaz'ın babasıdır. Oğlu Cem Korkmaz 1 Kasım 2017 tarihinde intihar etmiştir.