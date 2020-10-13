Muhittin Böcek kimdir? Muhittin Böcek öldü mü?
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Muhittin Böcek kimdir? Muhittin Böcek öldü mü?

13.10.2020 08:43 | Son Güncelleme: 13.10.2020 08:49
Muhittin Böcek kimdir? Muhittin Böcek öldü mü?

Koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi altına alınan Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler aktarıldı. Muhittin Böcek kimdir? Muhittin Böcek öldü mü?

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in son durumu merak konusu oldu. Peki, Muhittin Böcek kimdir? Muhittin Böcek öldü mü?

MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?

Muhittin Böcek, 1962 yılında Konyaaltı'nın Uncalı Mahallesi'nde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamlayan Muhittin Böcek, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümlerini bitirerek Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans Programına devam etti.

Muhittin Böcek kimdir? Muhittin Böcek öldü mü?

Siyaset hayatı süresince 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Muhittin BÖCEK aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerine de devam etmektedir.

Evli ve bir çocuk babası olan Muhittin Böcek, doğduğundan bu yana Konyaaltı'nda yaşıyor ve Konyaaltı'nı çok iyi tanıyor.

Muhittin Böcek, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştur ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.

Muhittin Böcek kimdir? Muhittin Böcek öldü mü?

MUHİTTİN BÖCEK ÖLDÜ MÜ?

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisine devam edilen Böcek'in sağlık durumunun kritik seyirde devam ettiği belirtildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde herhangi bir gelişme yaşanmamış olup, klinik seyri kritik fakat stabil olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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