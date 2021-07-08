Muhiddin Gülal kimdir? Muhiddin Gülal hayatı ve biyografisi!

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın yerine Fatin Rüştü Karakaş atandı. Atamaya ilişkin karar Resmi Gazetede yayımlandı. Peki, Muhiddin Gülal kimdir? Muhiddin Gülal hayatı ve biyografisi!

Resmi Gazete'nin yayınlanan karar göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, TMSF Başkanlığına Muhiddin Gülal'ın yerine Fatin Rüştü Karakaş, TMSF üyeliğine ise Yunus Öksüzömer atandı. Gelişme sonrası Muhiddin Gülal kimdir? Muhiddin Gülal hayatı ve biyografisi merak edildi.

MUHİDDİN GÜLAL KİMDİR?

1971'de Giresun'da doğdu.

Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminden mezun.

İş hayatına 1997'de Sümerbank AŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda müfettiş yardımcısı olarak başladı.

Etibank AŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda müfettiş ve Anadolubank AŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Gülal, 2010 yılında TMSF Tahsilat Daire Başkanlığı'nda Grup Başkanı olarak çalıştı.2012'de aynı kurumda Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığı'nda Grup Koordinatörü görevine getirilen Gülal, 2013 yılında ise TMSF Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığında daire başkanı oldu.

2013'te Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) kurul üyesi olan ve üyeliği halen devam eden Gülal, 2004-2009 yılları arasında Beyoğlu Belediye Meclis Üyeliği, Grup Başkanvekilliği, Denetim Komisyonu Başkanlığı ve Encümen Üyeliği görevlerini de icra etti.

Evli olan Gülal, İngilizce ve Arapça biliyor.