Muhiddin Gülal kimdir? Muhiddin Gülal hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muhiddin Gülal kimdir? Muhiddin Gülal hayatı ve biyografisi!

Muhiddin Gülal kimdir? Muhiddin Gülal hayatı ve biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın yerine Fatin Rüştü Karakaş atandı. Atamaya ilişkin karar Resmi Gazetede yayımlandı. Peki, Muhiddin Gülal kimdir? Muhiddin Gülal hayatı ve biyografisi!

Resmi Gazete'nin yayınlanan karar göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, TMSF Başkanlığına Muhiddin Gülal'ın yerine Fatin Rüştü Karakaş, TMSF üyeliğine ise Yunus Öksüzömer atandı. Gelişme sonrası Muhiddin Gülal kimdir? Muhiddin Gülal hayatı ve biyografisi merak edildi.

MUHİDDİN GÜLAL KİMDİR?

1971'de Giresun'da doğdu.

Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminden mezun.

İş hayatına 1997'de Sümerbank AŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda müfettiş yardımcısı olarak başladı.

Etibank AŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda müfettiş ve Anadolubank AŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Gülal, 2010 yılında TMSF Tahsilat Daire Başkanlığı'nda Grup Başkanı olarak çalıştı.2012'de aynı kurumda Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığı'nda Grup Koordinatörü görevine getirilen Gülal, 2013 yılında ise TMSF Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığında daire başkanı oldu.

2013'te Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) kurul üyesi olan ve üyeliği halen devam eden Gülal, 2004-2009 yılları arasında Beyoğlu Belediye Meclis Üyeliği, Grup Başkanvekilliği, Denetim Komisyonu Başkanlığı ve Encümen Üyeliği görevlerini de icra etti.

Evli olan Gülal, İngilizce ve Arapça biliyor.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Varank Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ahmet Kaya Acun Ilıcalı Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Salih Uçan Mustafa Denizli Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muhiddin Gülal kimdir? Muhiddin Gülal hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 09:54:44. #1.14#

title