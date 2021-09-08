Muharrem İnce'ye hapis cezası
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Muharrem İnce'ye hapis cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muharrem İnce'ye hapis cezası -Ergenekon davalarında üsteğmeni ittiren İnce'ye 5 ay hapis cezası Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Silivri'deki Ergenekon davaları sırasında üsteğmeni ittirdiği iddiasıyla yargılandığı davada, 'kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için...

Muharrem İnce'ye hapis cezası

-Ergenekon davalarında üsteğmeni ittiren İnce'ye 5 ay hapis cezası

İSTANBUL - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Silivri'deki Ergenekon davaları sırasında üsteğmeni ittirdiği iddiasıyla yargılandığı davada, 'kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP Grup Başkan Vekili olduğu dönemde, Silivri'deki Ergenekon davaları sırasında, üsteğmeni ittirdiği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. Silivri 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada İnce'nin avukatları hazır bulundu. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, önceki celse sunduğu mütalaasını tekrar ettiğini kaydetti. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık İnce'nin avukatları ise, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatını talep ettiler.

Davayı karara bağlayan mahkeme, İnce'yi mağdur O.M.'ye karşı 'kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme' suçunu işlediği gerekçesiyle 5 ay hapse mahkum ederek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Muharrem İnce'ye hapis cezası
Muharrem İnce'ye hapis cezası
Muharrem İnce'ye hapis cezası
Muharrem İnce'ye hapis cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İrem Demir

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