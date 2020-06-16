Muharrem İnce, tekrar cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor
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Muharrem İnce, tekrar cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2018 yılındaki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, önümüzdeki seçimlerde tekrar cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor. İnce, bu iddiasını ise "Bu böyle yarım kalmayacak" sözleriyle anlatıyor.

Muharrem İnce, tekrar cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor
16.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:07

Türkiye'de bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimi 3 yıl sonra olacak. Ancak bu görev için ismi geçen adaylar daha şimdiden aday olacaklarını açıklıyor. O isimlerden biri de bir önceki seçimde Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybeden CHP'nin adayı Muharrem İnce.

"ELBETTE DÜŞÜNÜYORUM"

İnce, gazeteci Ece İçmez'in yönelttiği "Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna şu cevabı verdi: "Elbette düşünüyorum. Seçime 50 gün kala adaylığı açıklanmış birisi olarak 50 günde Türkiye'deki siyasi atmosferi değiştirdik, iktidarın kaybedebileceği inancını yeşerttik. 40 yıl aradan sonra yüzde 30 bandını aştık.

"BU BÖYLE YARIM KALMAYACAK' DEMİŞTİK"

İlk seçimde başaramadık ama 'bu böyle yarım kalmayacak' demiştik, iddiamıza, o iddiamızın gerektirdiği çalışmalara devam ediyoruz. Üretimi, üreticiyi, tarımı destekleyen, sosyal belediyecilik kapsamında ön safhalarda yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birçok projesi dayanışma ruhu ile devam ediyor."

Politika Manşet

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