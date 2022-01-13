Muharrem İnce, partisinin Niğde İl Başkanlığının açılışını yaptı

NİĞDE (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Niğde İl Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

İnce ve beraberindekiler, Niğde Ziraat Odasını ziyaret ederek Başkan Veli Kenar ile bir süre görüştü. Paşakapı Caddesi, Yeni Çarşı ve perşembe pazarında tezgah açan esnafı gezen İnce, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Daha sonra partisinin il başkanlığına geçen İnce, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yeni bir umut olmak, yeni bir seçenek sunmak, gençlerin umutlarını tazelemek, esnafın yüzünü güldürmek, çiftçiye ucuz mazot, gübre ve tohum verebilmek ve Türkiye'deki tarımsal üretimi yeniden ayağa kaldırmak istediklerini söyledi. Bütün bunları başarabilecekleri bir Türkiye hayal ettiklerini vurgulayan İnce, şöyle konuştu:

"Turizmde nitelikli eleman sorununu çözmek için, sanayide vergi maliyetlerini, enerji maliyetlerini düşürmek için, gençlerin başka ülkelerin vatandaşı olmak hayalini yok etmek için milletimize yeni bir seçenek sunuyoruz. Onun için diyoruz ki 'Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket.' Bunu başaracağız, Allah'ın izniyle, milletin isteğiyle."

Konuşmanın ardından Memleket Partisi Niğde İl Başkanlığının açılış kurdelesini kesen İnce, daha sonra kentten ayrıldı.