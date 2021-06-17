Muharrem İnce'nin vatandaştan korkup kaçtığı anlar gündem oldu

Kısa süre önce Memleket Partisi'ni kuran ve çalışmalarına start veren Muharrem İnce'nin son durağı Karabük oldu. Burada birtakım ziyaretlerde bulunan İnce'nin otobüsten indiği esnada karşısına çıkan vatandaşlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.