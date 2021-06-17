Muharrem İnce'nin vatandaştan korkup kaçtığı anlar gündem oldu
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Muharrem İnce'nin vatandaştan korkup kaçtığı anlar gündem oldu

Muharrem İnce'nin vatandaştan korkup kaçtığı anlar gündem oldu
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Kısa süre önce Memleket Partisi'ni kuran ve çalışmalarına start veren Muharrem İnce'nin son durağı Karabük oldu. Burada birtakım ziyaretlerde bulunan İnce'nin otobüsten indiği esnada karşısına çıkan vatandaşlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, çalışmalarına son sürat devam ediyor. Son olarak Karabük'e giden İnce, otobüsten indiği sırada yanına gelmek isteyen vatandaşlarla arasına mesafe koyması sosyal medyada gündem oldu.

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