Muharrem İnce'nin istifasının ardından CHP'den ilk yanıt: 2018'de neredeysek 2020'de de aynı yerdeyiz

CHP'yi sert sözlerle eleştirip partiden istifa eden Muharrem İnce'nin kararına CHP'den ilk yorum geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Sayın İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018'de neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi, 2020'de de aynı yerdedir. Nokta" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Muharrem İnce'nin partiden istifasına ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Öztrak, İnce'ye yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

"CHP 1919'DA, 1923'TE NEREDEYSE BUGÜN DE ORADADIR"

Bugün gerçekleştirdiği basın toplantısı ile partisiyle yollarını ayırdığını söyleyen ve partisine eleştiriler yönelten CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce'nin açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi asırlık bir çınardır. Bu partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin Cumhuriyet Halk Partisi'ni Cumhur İttifakı ağzıyla suçlayarak partiden ayrılmalarını doğru bulmuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurtulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi 1919'da neredeyse, 1923'te neredeyse bugün de oradadır. Bu açıklamayı yapan sayın İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018'de neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi, 2020'de de aynı yerdedir. Nokta."

İNCE, "CHP BİR TABELADAN İBARET" DEYİP İSTİFASINI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Memleket Hareketi'ni başlatan CHP'li Muharrem İnce canlı yayında basın mensuplarının karşısına geçerek istifasını açıklamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren İnce konuşmasında, "Bu iktidardan da bu muhalefetten de ülkeye hayır gelmez. Atatürk'ün emaneti kalmadı, CHP bir tabeladan ibaret sadece. Atatürk'ün kurduğu CHP, ilkelerinden köklerinden uzaklaşmıştır. Bugün bir yol ayrımında olduğumu biliyorum. 42 yıl içinde her kademede görev yaptım. Hala Atatürkçüyüm, hala Cumhuriyetçiyim" ifadelerini kullanmıştı.