MUHARREM İNCE, MUĞLA'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ
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MUHARREM İNCE, MUĞLA'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla programı kapsamında Marmaris'e geldi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla programı kapsamında Marmaris'e geldi. Tepe Mahallesi'nde bulunan parti binası önünde otobüs kapısından mikrofonla partililere seslenen İnce, Kimsenin yaşam şekline karışmadan, ırk, din, dil ayırmadan herkesi çatımız altında toplanmaya davet ediyorum. Bu memleketi düzlüğe çıkaracağız. Bu memleketi hep beraber yöneteceğiz dedi. Parti hizmet binasının yanında bulunan bir apartmanın birinci katındaki kuaför salonunun balkonunda bulunan bir kadın, Siz o şansı çoktan kaybettiniz diyerek tepki verdi. İnce, kadının tepkisine cevap vermeden konuşmasına devam etti. Bu sırada kalabalıktan birkaç kişi tepki veren kadın ile sözlü tartışmaya girdi. Konuşmasının ardından Marmaris ilçe binasının açılış törenine katılan İnce, partisinin ilçe hizmet binasını en genç üye Zeynep Hazar Tulpar (19) ile Irmak Toprak ve Nergiz Şen'e Haydi Bismillah dedikten sonra kurdele kestirerek açtırdı.

Muharrem İnce'nin Marmaris İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile yapacağı istişare sonrası Bodrum'a geçeceği, yarın Denizli'de parti binası açılışını gerçekleştirileceği öğrenildi.

MUHARREM İNCE, MUĞLA'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ
MUHARREM İNCE, MUĞLA'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ
MUHARREM İNCE, MUĞLA'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ
MUHARREM İNCE, MUĞLA'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ
MUHARREM İNCE, MUĞLA'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ
MUHARREM İNCE, MUĞLA'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ
MUHARREM İNCE, MUĞLA'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ
MUHARREM İNCE, MUĞLA'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ
MUHARREM İNCE, MUĞLA'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ
MUHARREM İNCE, MUĞLA'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ
MUHARREM İNCE, MUĞLA'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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