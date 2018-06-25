Muharrem İnce, Basın Açıklaması Öncesi TRT Ekibini Dışarı Attı

Muharrem İnce, konuşmaya başlamadan TRT ekibini dışarı çıkardı. İnce, "TRT'yi dışarı alalım. Mitinglerimi göstermeyeceksiniz bugün buraya geleceksiniz" dedi.

SEÇİM SONUÇLARINI KABUL EDİYORUM

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce CHP Genel Merkezinde açıklama yapıyor.

"Seçim sonuçlarına dönük açıklanmaya muhtaç bölümler vardır. Hayır blokunun 16 Nisan'ın gerisinde oy alması açıklanmaya muhtaçtır. Görevli arkadaşlarımız olumsuzluklarla can siperane mücadele ettiler. Kararlılıklarını kutluyorum.

Seçimde her sandıkta ıslak imzalı tutanak tutulur. Altında imzalarımız bulunur. Bizim için gerçek seçim sonuçları bu tutanaklardır. YSK ile bizim tutanaklarımız arasında anlamlı bir fark yoktur. Sonuçları değiştirecek bir fark yoktur. Dolayısıyla seçim sonuçlarını kabul ediyorum.

BASIN AÇIKLAMASI ÖNCESİ TRT EKİBİNİ DIŞARI ÇIKARDI

İnce'nin basın konuşmaya başlamadan önce TRT ekibini dışarı çıkararak "TRT'yi dışarı alalım. Mitinglerimi göstermeyeceksiniz bugün buraya geleceksiniz" demesi dikkat çekti.