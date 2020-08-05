Muharrem İnce'den yeni parti eleştirilerine sert yanıt: Bölücü olan kim? Muharrem İnce, yeni parti tartışmalarının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İnce, "Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" dedi.

Yeni parti iddialarıyla gündeme gelen CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. "BÖLÜCÜ OLAN KİM?" Muharrem İnce, paylaşımında, "Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" dedi.