Muharrem İnce'den CHP'deki istifalarla ilgili açıklama: Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı vekillere operasyon diyor
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Muharrem İnce'den CHP'deki istifalarla ilgili açıklama: Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı vekillere operasyon diyor

31.01.2021 00:19 | Son Güncelleme: 31.01.2021 00:37

Mektup krizinin ardından CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin Muharrem İnce'nin kuracağı partide siyaset yapacağı iddia edilmişti. İnce ise konuya ilişkin "Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı milletvekillerine 'istifalar Saray operasyonu' diyor" ifadelerini kullandı.

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP'nin parti politikasını gerekçe göstererek istifa etmesiyle ilgili CHP kanadından gelen eleştirilere Muharrem İnce, Twitter üzerinden konuya ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

"AYNI YOLUN YOLCUSUDUR"

CHP'den yapılan açıklamaları eleştiren İnce, "Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı milletvekillerine 'istifalar Saray operasyonu' diyor. Kendi acizlik ve ilkesizliklerini Saray'a bağlayan muhalefetle kendi beceriksizliğini 'dış güçler'e bağlayan iktidar aynı yolun yolcusudur" dedi.

Muharrem İnce'den CHP'deki istifalarla ilgili açıklama: Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı vekillere operasyon diyor

MART AYINDA İSTİFA EDECEĞİ KONUŞULUYOR

Öte yandan halen CHP'den ayrılmayan Muharrem İnce'nin mart ayında partisinden istifa edip yeni parti kurma çalışmalarına başlayacağı konuşuluyor.

Muharrem İnce'den CHP'deki istifalarla ilgili açıklama: Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı vekillere operasyon diyor

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